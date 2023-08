Evade dai domiciliari | rintracciato | denunciato e nuovamente condotto ai domiciliari

(Di lunedì 28 agosto 2023) Maddaloni/San Felice a Cancello. La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 30enne, residente a Maddaloni, gravato da numerosi precedenti e sottoposto alla misura cautelare degli arresti, in quanto resosi responsabile del reato di evasione. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Maddaloni, nel controllare il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone destinatarie di misure restrittive, verificava l’assenza dell’uomo presso il proprio domicilio. I poliziotti, pertanto, dopo aver effettuato ricerche in più luoghi, riuscivano a rintracciare l’evaso nei pressi della stazione ferroviaria di San Felice a Cancello, il quale, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi, ma veniva bloccato enegli uffici del ...

0 La Polizia di Stato di Caserta ha deferito all'autorità giudiziaria un 30enne, residente a Maddaloni, gravato da numerosi precedenti e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ...Arrestato marocchino di Bassano Romano VITERBO - Nella serata del 26 agosto nel Centro commerciale Tuscia, i carabinieri hanno in arrestato in flagranza un bassanese di origine marocchina , ritenuto ...VITERBO - Nella serata di sabato 26 agosto nel Centro commerciale Tuscia, i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno in arrestato in flagranza un bassanese di origine marocchina, ritenuto ...

Evade dai domiciliari e va dalla madre: nipote del boss Vigilia torna in carcere Fanpage.it

A ppartenenti alla Squadra Mobile, coadiuvati dagli operatori della Squadra Volante hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sirac ...Insieme a un amico, il giovane alla guida di un'auto, ha accelerato alla vista della pattuglia cos' è stato inseguito. Arrivati nei pressi della discoteca "Icon", i due hanno abbandonato il mezzo e si ...