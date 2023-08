EuroVolley maschile | l’Italia inizia con una vittoria | Belgio ko in tre set

Leggi su notizie

(Di lunedì 28 agosto 2023)nel migliore dei modi il proprio cammino agli Europei di volley. I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno battuto in tre set il. Partenza senza intoppi per l’Italvolleyagli Europei. A Bologna i campioni in carica hanno battuto 3-0 (25-17 25-18 25-15) ilin questa partita di esordio.parte con unaagli Europei – Notizie.com – © AnsaUna prestazione convincente da parte degli azzurri, che hanno assolutamente bisogno di vincere il girone per mettere in discesa il cammino almeno per entrare tra le prime quattro. Ora Gianelli e compagni scenderanno in campo il 31 agosto contro l’Estonia, altra partita che si preannuncia alla portata del. Il resoconto del ...