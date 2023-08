Europei pallavolo | oggi Italia-Francia nei quarti | orario | come vederla in tv

(Di lunedì 28 agosto 2023) A Firenze si gioca per un posto nelle semifinali L’affronta la, 29 agosto 2023, nel match valido per idi finale deglifemminili di. La sfida, in programma alle 21.15 a Firenze, sarà trasmessa in diretta tv da Raidue e da Raisport in chiaro. Sky Sport Summer trasmetterà la partita per i suoi abbonati. La Nazionale del ct Davide Mazzanti arriva all’appuntamento dopo 6 vittorie in altrettanti match, ottavi di finale compresi, senza cedere nemmeno un set. Laha chiuso la prima fase del torneo con 4 vittorie e 1 sconfitta prima di battere la Romania per 3-1 negli ottavi di finale. In caso di vittoria, l’affronterebbe in semifinale la vincente di Turchia Polonia il prossimo 30 agosto. “Abbiamo ...

Azzurri senza problemi al debutto L'Italia batte il Belgio per 3 - 0 (25 - 17, 25 - 18, 25 - 15) a Bologna oggi, 28 agosto 2023, nel match valido per il Gruppo B deglidi palavolo maschile. I ragazzi del ct De Giorgi si impongono in poco meno di un'ora e mezza di gioco.L'Italia supera il Belgio per 3 - 0 nella gara d'esordio deglidimaschile 2023. Per gli azzurri una partita perfetta in cui superano gli avversari per 25 - 17, 25 - 18, 25 - ...Scattano stasera a Bologna con la partita inaugurale Italia - Belgio i Campionati2023 e maschili diche si svolgeranno in Italia e che avranno una parentesi di partite al PalaBarton di Perugia dal 30 agosto all'1 settembre con 6 gare della Pool A, tra le quali ...

L'Italia affronta la Francia oggi, 29 agosto 2023, nel match valido per i quarti di finale degli Europei femminili di pallavolo. La sfida, in programma alle 21.15 a Firenze, sarà trasmessa in diretta ...