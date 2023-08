Europei maschili volley 2023 | tutti i risultati e le classifiche

(Di lunedì 28 agosto 2023)deglidi, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui gli azzurri di Fefé De Giorgi proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Giannelli e compagni, inseriti nel girone A, potranno anche contare sul tifo del pubblico di casa. La Pool A si giocherà infatti in Italia tra Perugia, Ancona e Roma (quest’ultima ospiterà anche semifinali e finali), mentre la Pool B si giocherà a Varna (Bulgaria), la Pool C a Skopje (Macedonia) e la Pool D a Tel Aviv-Yafo (Israele). Di seguito, ledei gironi ed idi tutte le partite degli...

Essere campioni in carica non da punti. Semmai solo ulteriore pressione, quella che l'Italia di Fefé De Giorgi certo non avvertiva due anni fa, reduce dal flop olimpico e chiamata unicamente a ...

Partono oggi gli Europei di volley maschile. L'Italia, Campione del Mondo e Campione d'Europa in carica, comincerà il suo torneo con il Belgio. Il CT De Giorgi sa esattamente cosa serve per arrivare ...Oggi lunedì 28 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Belgio, match d'apertura degli Europei 2023 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena il primo confronto di questa rassegna cont ...