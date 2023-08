Europei maschili volley 2023 | l’Italia schiaccia 3-0 il Belgio

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha battuto 3-0 il. Si chiude con una vittoria la prima partita degli azzurri aglidi. Una performance positiva tra centinaia di appassionati all’Unipol Arena di Bologna. Gli atleti tricolore non hanno lasciato spazio agli avversari, chiudendo il primo set 25-18, il secondo 25-17 e il terzo 25-15. Il prossimo appuntamento è per il 31 agosto contro l’Estonia a Perugia. Dai primi minuti di partita si capisce cheè già salita in cattedra e dirige il gioco. Ilparte in inseguimento e così resta fino alla fine del primo set, nonostante la grande prestazione di Deroo che mette a segno numerosi punti. Tra gli italiani, tutti molto attivi, spicca Russo, elemento fondamentale nell’attacco. Il gruppo ...

