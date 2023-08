Europei di volley maschile 2023 | così si presenta l’Italia di De Giorgi che sogna la finale a Roma

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo due anni di vittorie e sogni realizzati, ancora una volta a fine estate la Nazionale italiana disiaglicon la possibilità di fare grandi cose, da campione d’Europa e Mondiale in carica. Come e più dell’Europeo femminile, sarà un torneo molto italiano. I ragazzi di Fefè Degiocheranno il girone iniziale tra Bologna, Perugia e Ancona, con eventuali quarti al PalaFlorio di Bari e sempre seguendo i sogni di cui sopra, la Final Four al Palazzo dello Sport di. Il gruppo che scenderà in campo è in pratica lo stesso degli ultimi due tornei vinti. In regia c’è Simone Giannelli, difficile fare a meno del miglior giocatore dell’ultimo Mondiale, con Riccardo Sbertoli che entrerà soprattutto per le sue battute tattiche e sempre insidiose. In banda ...

Alle 13:25 si parte con la terza tappa della Vuelta, mentre proseguono le partite dei gironi dei Mondiali di basket, esattamente come glidi. Alle 19:30 spazio al tennis italiano. ...A Palazzo Wanny il 29 agosto in programma due quarti di finale: alle 18 Bulgaria - Olanda e alle 21.15 Italia - Francia FIRENZE - Si è chiusa la seconda giornata degli ottavi di finale del Campionato ...La diretta testuale live di Polonia - Germania , partita valevole per gli ottavi di finale deglifemminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le polacche allenate dall'italiano Stefano Lavarini, seconde ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Partono oggi gli Europei di volley maschile. L'Italia, Campione del Mondo e Campione d'Europa in carica, comincerà il suo torneo con il Belgio. Il CT De Giorgi sa esattamente cosa serve per arrivare ...