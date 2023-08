Europee | scontro nella maggioranza | Tajani | Mai con Afd e Le Pen | li schifo | la replica | Meglio di Macron

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il Consiglio dell'Ue ha confermato oggi che le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. C’è fermento in politica per delineare i nuovi assetti dell’Europa, con l’Italia che probabilmente andrà al voto domenica 9 giugno. Ogni Paese, infatti, potrà decidere in manie