(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Sono 37,5 milioni gliche hanno deciso di andare inper almeno qualche giorno nell’2023. È quanto emerge dal primo bilancio/Ixe’ divulgato nell’ultimo weekend di grande controesodo dell’. Con le ultime partenze, sottolinea la, salgono a 20 milioni gliche hanno deciso di andare innel mese di agosto che, nonostante un calo del 10% rispetto allo scorso anno, si conferma anche quest’il periodo più gettonato per le ferie deglianche se fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini. Si accorcia il periodo delle vacanze e per la metà degliin ...

...5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'2023 spendendo in media 668 euro per persona. Il 41% dei turisti " sottolinea la" è ...È quanto emerge dal primo bilancio/Ixe' divulgato nell'ultimo weekend di grande controesodo dell'. Con le ultime partenze, sottolinea la, salgono a 20 milioni gli italiani ......questail cibo di strada per assaggiare piatti tradizionali dei territori visitati ma anche per risparmiare qualcosa e far fronte agli effetti dell'inflazione. E' quanto afferma...

Estate, Coldiretti: "37,5 mln italiani in vacanza" Adnkronos

RaiPlay Latte - Unomattina Estate -28/08/2023 In studio Valentina Gigli, Pasticciera, Francesco Savoia, Allevatore Coldiretti. In collegamento da Laterza, Taranto Daniela Scotto con Angelo Capurso, ...Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2023. È quanto emerge dal primo bilancio Coldiretti/Ixe’ divulgato nell’ultimo weekend di ...