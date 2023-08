Equitazione | all’Europeo milanese nove team per tre pass olimpici e

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dal campo gara dei Fei Jumping European Championship 2023 all’Ippodromo Snai San Siro, il colpo d’occhio dello skylineè spettacolo e, soprattutto, metafora perfetta di questo Europeo di Salto Ostacoli. Lo “Storto”, il “Dritto” e il “Curvo” – così come sono stati ribattezzati i tre grattacieli firmati dagli architetti internazionali Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind che hanno ridisegnato l’orizzonte– per altezza, numero e ‘imponenza’, si specchiano perfettamente nell’ambizione a cinque cerchi di questi Europei, in programma a Milano dal 30 agosto al 3 settembre. Oltre ai titolo individuali e a squadre, questi Championship mettono infatti in palio treper i Giochidi Parigi del prossimo anno. Un Grande sogno nel sogno di vincere gli Europei, con l’obiettivo di raggiungere ...