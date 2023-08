Empoli | non solo Dragowski | un nome dal Torino per sostituire Caprile

(Di lunedì 28 agosto 2023) L'studia i profili per rimpiazzare Eliadopo l'infortunio. Non c'èsulla lista di Zanetti,...

Aurelio è tornato ad allenarsi e ha qualche minuto sulle gambe, maregala certezze a Corini. Lo ... Liam Henderson è già rosanero e arriva dall', Di Francesco dovrebbe arrivare nelle prossime ...... parlerò in ottica mercato con la società anche se l'infortunioè così grave e con la sosta ... Intanto il Palermo ha ingaggiato dall'il centrocampista scozzese Liam Henderson, classe1996. Il ...Il Palermo è molto attivo sul mercato e oggi ha ufficializzato l'arrivo di Henderson dall': "Vogliamo rendere il Palermo ancora più forte. Henderson è di qualità e di corsa; alcune cose...

Ultimi giorni di mercato L'Empoli ora ha fretta Quotidiano Sportivo

Nata a Empoli ormai 50 anni fa, mezzo secolo festeggiato proprio ... L’autorizzazione riguarda l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa non superiore al 10% del capitale ...L'infortunio occorso a Elia Caprile porta l'Empoli a cercare di correre ai ripari per trovare un sostituto. Si guarda in casa Torino.