Empoli | Dragowski nel mirino dopo lo stop di Caprile

(Di lunedì 28 agosto 2023) L'l'infortunio di Elia, è in cerca di un sostituto in porta. Il primo nome sulla lista è quello di...

era un portiere con un contratto non lungo e non dimentichiamo che ebbe un infortunio, ... Quest'anno invece assicurarsi l'exera difficile dati gli interessi di club come Inter e ...... Afena - Gyan (20), Buonaiuto (10), Ciofani (9), Okereke (77), Tsadjout (74)(previsione 16°...Difensori: 4. Ampadu, 13. Reca, 21. Ferrer, 27. Amian, 29. Caldara, 43. Nikolaou, 55. ...... Casertana), Cassata (c, Genoa), Bandinelli (c,), Antonucci (a, Cittadella), Francesco Pio Esposito (a, Inter), Moro (a, Sassuolo). Lo Spezia giocherebbe così (4 - 3 - 3):; Holm, ...

Empoli, con Caprile KO occhio al ritorno di fiamma per Dragowski Spezia 1906 -

Spunta un nome nuovo per la porta azzurra. Come noto, l’Empoli è alla ricerca di un nuovo portiere vista la tegola capitata a Caprile. Come scritto già stamane, il portiere ex Bari non dovrebbe aver n ...La Spezia – L’ultima curva, poi il rettilineo finale. Lo Spezia ha praticamente completato le operazioni. Mancano gli ultimi tasselli, soprattutto in uscita, e poi la rosa sarà ultimata, pronta per ...