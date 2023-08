Emma Marrone annuncia il nuovo album ‘Souvenir’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il disco è anticipato dal singolo 'Iniziamo dalla fine' in uscita il 1 settembre. La cantautrice in tour dal 10 novembrela prossima uscita del suo. "Questa è la copertina – scrive sui social -. Si chiama Souvenir e non vedo l'ora che sia tutto vostro… Non posso ancora dirvi la data esatta, ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è il 10 novembre… da lì in poi non mi fermerò fino alla fine dell'anno). Questo venerdì esce 'Iniziamo dalla fine', il miosingolo. L'inizio di unbellissimo viaggio insieme. Vi voglio bene".