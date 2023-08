Emma | il nuovo album ‘Souvenir’ | il singolo ‘Iniziamo dalla fine’ e il tour nei club

(Di lunedì 28 agosto 2023) Arriva nel primo venerdì di settembre ildi, che torna con il brano Iniziamofine ad anticipare il prossimo progetto di inediti. Per l’autunno, infatti, è prevista la pubblicazione di(Capitolo/Universal Music) che sarà accompagnato da una serie di date live neiitaliani. La traccia in uscita – disponibile dal 1° settembre in radio e sulle piattaforme digitali – prosegue lungo il tracciato segnato in primavera da Mezzo Mondo. Cover da Ufficio Stampa A firmare Iniziamofine è la stessa Marrone con la consolidata coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Ultimo brano a essere finalizzato, diventa così simbolicamente quello che apre il conto alla rovescia in attesa della release dell’. ...

Svelati titolo e copertina del nuovo album di Emma Marrone che in autunno torna con ‘Souvenir’ e un tour nei club. Tutte le novità.A distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro di inediti, "Fortuna", Emma annuncia il suo ritorno con un nuovo album, intitolato "Souvenir" e in arrivo in autunno. Il disco, che non ha ancora una ...