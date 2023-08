Emergenza malattie del fegato | il ruolo chiave della prevenzione

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una persona su quattro in Europa soffre digrasso. Di questi, il 15% sono bambini (Fonte: Fondazione Veronesi). Lecroniche del, come la steatosi epatica non alcolica (comunemente nota comegrasso), rappresentano una vera e propria epidemia silenziosa in costante aumento. Questi disturbi causano già due milioni di morti l’anno in ...