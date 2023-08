Emergenza incendi in Sicilia tra il Palermitano e il Trapanese

(Di lunedì 28 agosto 2023) Inglihanno colpito in particolare la zona di Palermo e Trapani. Le fiamme altissime hanno lambito la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Inoltre si apprende che un altro grossoo è divampato in via Pecoraino, vicino al centro commerciale Forum. A Campofelice un vastoo è divampato lungo la strada statale 113: le fiamme, che si sono sviluppate poco distanti dal belvedere, hanno raggiunto anche la strada d'ingresso del paese, dove un'abitazione e un centro commerciale cinese sono andati distrutti. Il fumo ha investito il centro abitato e molta gente ha abbandonato le proprie case per timore che il fuoco si stesse avvicinando. Gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della forestale hanno lavorato ininterrottamente fino all'alba.

Questa stagione deglista mettendo a dura prova tutto il sistema aeroportuale'. Sono stati ... Non appena pervenuta la segnalazione dell', la sala operativa della Capitaneria di porto ......far preoccupare il fenomeno degliboschivi in tutta Italia. Da nord a sud sono diversi i roghi registrati nelle ultime settimane, ecco i consigli per evitarli e cosa fare in caso di...'In queste ore, anche a causa del forte vento di scirocco, diversistanno interessando ... Non appena pervenuta la segnalazione dell', la Sala operativa della Capitaneria di Porto di ...

Il caldo torrido di questa estate 2023 non sembra voler dare tregua al territorio siciliano. Già dalle prime luci dell’alba sei canadair e cinque elicotteri sono impegnati a contrastare gli incendi di ...Meteo Sicilia: l'Isola ancora nella morsa degli incendi. Sarà allerta rossa e gialla per le giornate di oggi e domani.