Emeli Sandé | fuori il singolo There For You | in arrivo il disco

(Di lunedì 28 agosto 2023) Annunciata la tracklist e la data di uscita del nuovodiSandè che ha pubblicato il video delFor Youpubblicherà il suo sublime quinto album dal titolo How Were We To Know il 17 novembre 2023, via Chrysalis Records. Per accompagnare l’annuncio del, la stella britannica ha condiviso il nuovo ineditoFor You, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. L’album rappresenta la testimonianza dell’incredibile capacità didi usare la sua unica voce al massimo del suo sorprendente potenziale. I fan si sono innamorati dell’immenso talento dinel corso di una carriera che ormai supera un decennio, con momenti salienti tra cui due singoli al primo posto, ...

