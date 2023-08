Elton John in ospedale dopo una caduta

Notte di preoccupazione per, 76 anni, ricoverato in un ospedale francese dopo una caduta, incidente avvenuto nella sua villa a Nizza, residenza balneare in cui vive in estate con il marito David Furnish e i loro due ...Notte in ospedale perin Francia in seguito a una caduta occorsa domenica nella sua villa di Nizza, in Francia. Lo riporta oggi il servizio radiotelevisivo pubblico britannico Bbc citando un portavoce dell'...ha passato la notte in ospedale, dopo una caduta avvenuta nella sua villa a Nizza. Il cantante, secondo quanto riportato dalla BBC , è stato curato nel reparto di ortopedia dell'ospedale ...

Elton John, cade nella sua villa a Nizza: ricoverato una notte in ospedale e poi dimesso ilmessaggero.it

Paura per la popstar inglese Elton John, che ieri sera è caduto nella sua villa a Nizza, in Francia ed ha passato la notte in ospedale. Il cantante, 76 anni, è rimasto ricoverato ...Disavventura a lieto fine per Elton John che, nelle scorse ore, è stato vittima di una caduta nella sua villa di Nizza ...