Ecco lo scemo di turno | Alba Parietti da applausi | chi zittisce con 5 parole

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Gli uomini, che sono i principali responsabili di queste atrocità spesso difesi da madri, sorelle, amiche e società, cultura maschilista misogina":ha affrontato, sul suo profilo Instagram, il delicato tema degli stupri e dei femminicidi, purtroppo ancora molto diffusi nel nostro Paese. "L'argomento è sempre lo stesso: stupri, femminicidi - ha scritto la conduttrice nel suo post -. La donna comunque oggetto perenne di giudizio. Una donna non può provocare, divertirsi, realizzarsi, essere vanitosa, spregiudicata, invecchiare come le pare, essere semplicemente libera di essere l'ideale che ha di se stessa senza essere massacrata da pregiudizi, invidia, commenti giustizialisti che scannerizzano ogni sua debolezza per giustificare atti mostruosi". "Gli uomini veri devono insegnare attraverso le, l'esempio, ...

