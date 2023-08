Ecco le priorità Cdm | aperto il dossier-manovra | a cosa sta lavorando il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva è durato poco più di un'ora. L'annuncio più importante è arrivato da Giorgia Meloni, che ha comunicato l'intenzione di recarsi in visita a Caivano, dove si è verificato il terribile stupro di gruppo ai danni di due bambine di 11 e 12 anni. La premier ha deciso di accettare l'invito di don Maurizio Patriciello: “L'obiettivo del- ha dichiarato - è bonificare l'area: per la criminalità non esistono zone franche. La mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione. Il centro sportivo deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile”. Per quanto riguarda la, ilha iniziato ad aprire il: l'argomento non era all'ordine del giorno, ma sono stati ribaditi i tre pilastri su cui si baserà la legge di ...