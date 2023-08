Ecco come il nuovo drone dell’Usaaf impatta sul campo di battaglia

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 agosto 2023) Estate 2023, base aerea di Eglin, Florida. Ross Elder, maggiore dell’United States Army Air Force (Usaaf), decolla con il suo F-15 per un volo di addestramento. In cielo, il velivolo di Elder viene affiancato dal suogregario. Ma nel secondo apparecchio non c’è nessun pilota. O meglio, nessun pilota umano. Il XQ-58A “Valkyrie”, prodotto dall’azienda statunitense Kratos, è ancora un prototipo, ma le sue potenzialità sono molto promettenti. A partire dalle caratteristiche tecniche: ampissima portata, capacità stealth e possibilità di impiego di missili a lungo raggio. Caratteristiche a cui si aggiunge il vero game-changer, ovvero la guida dell’Intelligenza Artificiale. “È una sensazione molto strana. Sto volando accanto a qualcosa che prende le sue decisioni da solo. E non è un cervello umano” è il commento di Elder riportato dal New York Times. Nei piani ...