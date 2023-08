Eboli | i Pooh aggiungono una data al PalaSele

Leggi su zon

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo i due indimenticabili eventi negli stadi di Milano e Roma dello scorso luglio, dal 16 settembre itorneranno in tour in tutta Italia con una serie di imperdibili appuntamenti (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): a grande richiesta si aggiunge ora una nuovail 21 ottobre aldi(SA). I biglietti per la nuovasaranno disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 28 agosto. 56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni. La scaletta dei concerti è contenuta anche in “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei ...