(Di lunedì 28 agosto 2023) A finire in manette Robert Robertovich Shonov: ex dipendente del Consolato statunitense nella città orientale di Vladivostok, è accusato di aver trasmesso informazioni sul conflitto in Ucraina a diplomatici americani

... mosse i primi passi in questo settore con il Tg5 , nel ruolo didalla Sicilia. Era il ... Quella diffidenza, comunque, l'ho spesso sperimentata nel corsoanni '. Quando gli è stato ...... anche solo su facebook, gli scrive: "Mi pare che ti sei messo a vederti meglioaltri: mentre ... Prima di essere un paroliere Pallavicini fu giornalista de L'vigevanese, e non lesinò ...Non sono una spia né un, né un criminale che prova piacere a infrangere le leggi e ... "Sono stato un mafioso e ho commessoerrori per i quali sono pronto a pagare integralmente il ...

"È un informatore degli Usa". Mosca arresta una presunta spia ilGiornale.it

Mosca arresta un'altra presunta spia Già arrestato a maggio, per il FSB Shonov sarebbe un informatore dell'ambasciata americana ... è stato arrestato con l'accusa di spionaggio per conto degli Stati ...La guerra fredda è tornata ai massimi livelli. La Russia ha infatti arrestato Robert Robertovich Shonov, di cittadinanza russa, per aver ...