È morto Eugenio Canali | i suoi abiti di sartoria indossati dai big della Terra

(Di lunedì 28 agosto 2023) È, fondatore dell'omonimo marchio diitaliana esportato in tutto il mondo. Isono statidai potenti: presidenti, vip e imprenditori hanno portato addosso - e continuano a farlo -, i completi. Proprio come Barack Obama, nel...

Eugenio Canali, 89 anni, presidente onorario dello storico marchio di abbigliamento maschile Canali, che nel 2024 festeggerà i 90 anni dalla nascita.

Morto Eugenio Canali, addio al re dell'eleganza che vestiva attori e presidenti: Brianza in lutto IL GIORNO

Il presidente onorario del gruppo Canali si è spento all’età di 89 anni. Il suo marchio, fondato nel 1934, è stato portavoce dell’eleganza made in Italy nel mondo, vestendo personalità come l’ex ...Con i fratelli Genesio e Giuseppe aveva trasformato la sartoria di famiglia in un brand globale amato da star di Hollywood e capi di stato.