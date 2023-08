E la nave non va In particolare quella che è al largo per permettere l’esodo dei profughi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 agosto 2023) È arcinoto che da tempo navighi, sempre più carica, anche di pericoli di ogni genere, una flotta variopinta e variegata di naviglio di ogni genere che, per alcuni versi, ricordadelle galere che, qualche secolo fa, non tanti, trasportavano gli schiavi dall’Africa all’America e anche altrove. La stagione estiva, è più che noto, è complice, si fa per dire, della ‘ndrangheta per quanto riguarda l’incremento degli sbarchi clandestini, in Italia e non solo. Una riflessione che si afferma, con sarcasmo mai più così fuori luogo, èche fa ammettere che il Mediterraneo, ancora oggi ma fino a quando non è dato sapere, purtroppo, in diverse occasioni è indicato ancora come Mare Nostrum. Quello cioè delle popolazioni che affacciano sulle sue sponde, che è prossimo a divenire Mare Nullius, di nessuno più che di tutti, sempreché ciò non sia già ...