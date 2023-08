“E io non vedo l’ora” Michelle Hunziker | all’improvviso l’annuncio che nessuno si aspettava Bomba

(Di lunedì 28 agosto 2023), grande notizia. La bionda e frizzante conduttrice e showgirl è oggi più popolare che mai. Particolarmente attiva sui social con la figlia Aurora Ramazzotti sta vivendo la sua prima estate da nonna tra emozioni uniche, relax, divertimento e qualche immancabile polemica. L’ultima ha riguardato un suo post criticato da molti perché è apparso evidente un ritocchino che molti hanno ritenuto inutile e diseducativo per i più giovani., infatti, ha un fisico statuario che davvero poche persone vantano alla sua età. Nonostante ciò ha voluto ritoccare collo e gambe in una foto e parecchi non gliel’hanno perdonato. In ogni caso tanti la adorano e nonnodi poter assistere ad uno dei suoi show. Ebbene, proprio recentemente...

Emma Marrone annuncia la prossima uscita del suo nuovo album. 'Questa è la copertina - scrive sui social - . Si chiama Souvenir el'ora che sia tutto vostro...posso ancora dirvi la data esatta, ma manca poco! Quando sarà fuori, lo presenteremo nei club di tutta Italia in uno show unico e intimissimo (la data zero è ...lo vorrai mica mettere sotto l'albero...nevvero Massi...conoscendoti bene ne saresti capace. ma che stai facendo' ' ..behh!!..la curiosità è femmina...eche il pacco arriva da Padova ...Amareggiati dalla mancanza di oggetti di valore hanno scritto: 'Scuza, ma senca soldi e dobiamo mangiare mache ance tuhai niente. Pazzienza' . Un messaggio sgrammaticato per depistare le ...

Perin: "Non vedo passi indietro, ma solo in avanti" Corriere dello Sport

L'ex calciatore, oggi allenatore, Massimo Bonanni non ha dubbi: questa Lazio faticherà non poco in campionato. Un pronostico che non può far piacere ai tifosi ...L'allenatore delle furie biancorosse dell'82 è sempre un passo avanti e mai banale: «Vedo troppi passaggi dal portiere al terzino, palleggi inutili, non si salta l’uomo. Ci sarebbe bisogno di gente ...