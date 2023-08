E’ il giorno di Lukaku alla Roma | cosa serve per la fumata bianca

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il centravanti belga è pronto ad approdarecorte di Mourinho, ma mancano alcuni dettagli: c’è ancora qualche potrebbe far saltare la trattativa Il campionato è iniziato da due settimane ma quando le partite vanno in archivio torna prepotentemente in cattedra il calciomercato. Questa è l’ultima settimana di trattative con tutte le società che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... dopo gli sprint su Frattesi e Thuram, la lunga e vana attesa per, i voltafaccia di Scamacca ... dandosi unper malato e l'altro pure, dimostrando con i fatti la grande voglia di venire a ...Tra qualcheci sarà anche, visto che dovrà essere rimesso in sesto e fare da capo la preparazione, considerando che il Chelsea lo ha messo fuori rosa e lo ha fatto allenare con l'Under ...Gol e tanti soldi in arrivo con il mercato rispettivamente per la Roma, perché come sottolinea il Corriere dello Sport oggi è 'Ildi', e per Roberto Mancini protagonista su tutti i ...

Lukaku-Roma, oggi è il giorno. Manca un accordo tra il bomber e il Chelsea La Gazzetta dello Sport

Lukaku-Roma è un binomio che col passare delle ore prende sempre più piede. Nella giornata odierna ci potrebbe essere l'incontro decisivo con il centravanti per chiudere la questione stipendio con gli ...Ecco le trattative, le indiscrezioni e gli affari ufficiali di Serie A, B e calcio estero di questa sessione estiva di calciomercato ...