“È finita | faceva male” Uomini e Donne | la storica coppia si dice addio | il cordoglio dei fan

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’ex protagonista diha ufficializzato attraverso un post su Instagram la conclusione della relazione con il suo ex partner. Nel corso del 2021 la ragazza è stata parte del programma televisivo, ma ha poi lasciato lo show dopo aver scelto e conosciuto il suo compagno. La relazione tra lasembrava procedere a gonfie vele e nessuno si sarebbe aspettato una rottura così netta e improvvisa. Le ragioni che hanno portato alla separazione dei due sono state illustrate in breve dalla protagonista stessa e possono essere riassunte con il termine “discrepanze”. Stiamo parlando di Roberta Giusti, legeata all’ex corteggiatore Samuele Carniani. Laha condiviso due intensi anni insieme, ma durante gli ultimi due mesi, i seguaci hanno notato una ...

... scrivendo: ' Ècosì, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show,davvero tanto caldo '. Nonostante l'episodio, Elettra ha mantenuto il suo spirito positivo e ha scherzato sulla ...Poi provando a spiegare la sua tesi ha continuato: "Ha riportato in auge il drop shot, mi... Mia madre diceva sempre continua a muoverti o saràed aveva ragione, vale in campo come nella ...... armato del mitra che rivolgerà contro se stesso quando capirà che eraper lui e per il suo ... Mentre si dipanava la cronacastoria indicando i mandanti, la Cia, le gradi banche, la chiesa,...