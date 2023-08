Commenta per primo Niente lesioni, anche se la sua presenza col Milan sarà in dubbio. Stamattina Paulosi è sottoposto aiesami per il problema all'adduttore riscontrato contro il Verona. L'esito è stato positivo e ha scongiurato uno stop lungo. Si tratta di un infortunio di lieve entità ...esami stamattina per Pauloche però, come sempre nel caso di infortuni muscolari, dovrà essere rivisitato nei prossimi giorni. La buona notizia è che si tratta di un infortunio di lieve ...Il Verona ha festeggiato la seconda vittoria neidue incontri di campionato, un'impresa che ...non si sono arresi e hanno attaccato rendendosi pericolosi con le conclusioni di Pellegrini e...

Dybala, primi esami: Milan sempre a rischio Corriere dello Sport

Mourinho vorrebbe averlo contro il Milan ma visto che si gioca venerdì bisognerà capire nelle prossime ore come gestirlo visti anche gli impegni con l'Argentina ...Mourinho spera di poter contare sulla “Joya” per la gara di venerdì con il Milan Paulo Dybala vuole esserci fra 5 giorni contro il Milan. L’argentino è uscito anzitempo dal match perso 2-1 al Bentegod ...