Dune – Parte 2 slitta al 2024 | anche il kolossal sci-fi vittima dello sciopero | gli altri titoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il timore sorto negli ultimi mesi si è rivelato alla fine fondato:2 di Denis Villeneuve approderà al cinema nel. Ilsci-fi con Timothée Chalamet e Zendaya, a cui sono aggiuntiAustin Butler e Florence Pugh, è tra le vittimeindetto dal sindacato SAG-AFTRA. Lodegli attori indetto dal sindacato SAG-AFTRA oltre un mese fa ha mietuto un’altra illustre, ovvero2. Come riportato da Variety, infatti, il, inizialmente previsto in sala a partire dal 3 novembre 2023, slitterà direttamente nella primavera del. Una decisione sicuramente non presa a cuor leggero quella di Warner Bros., le ...

Avendo da poco ricevuto la cattiva notizia dello spostamento diDue al marzo 2024 , a causa degli scioperi in corso a Hollywood, fa piacere che il regista Denis Villeneuve , in un'intervista rilasciata a Empire, si dimostri ancora possibilista su un ...- Pubblicità - Mentre è ufficiale cheDue uscirà non più a novembre di quest'anno bensì nel marzo del 2024 , il regista Denis Villeneuve sta riflettendo sui piani futuri per l'universo didopo che questo nuovo film sarà ...... annunciando che lo sceneggiatore diJon Spaihts avrebbe scritto la sceneggiatura all'inizio ... avendo egli già espresso il suo interesse a fardel progetto. Ecco invece quanto affermato da ...

Denis Villeneuve vorrebbe realizzare il terzo film di «Dune». Nonostante l’uscita nelle sale di «Dune: Parte Due» sia ancora in stand-by a causa degli scioperi che hanno interessato Hollywood, il ...Mentre è ufficiale che Dune: Parte Due uscirà non più a novembre di quest’anno bensì nel marzo del 2024, il regista Denis Villeneuve sta riflettendo sui piani futuri per l’universo di Dune dopo che ...