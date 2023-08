Dune | Parte 2 | Austin Butler e Léa Seydoux in una nuova foto del film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sonoe Léai protagonisti di unadel2, ora in arrivo nelle sale nel 2024.2 arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di marzo 2024 e unaritraee Léa. Lo scatto è quindi dedicato a Feyd-Rautha e Lady Fenrig, due personaggi che compiono il loro debutto nell'adattamento firmato da Denis Villeneuve in occasione del secondo capitolo della storia. Due nuovi personaggi in arrivo NelDue, Paul Atreides e Chani, interpretati da Timothée Chalamet e Zendaya, si ritroveranno alle ...