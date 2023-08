Dumfries | «Inter più forte? Ecco cosa ci siamo detti A Lukaku…»

(Di lunedì 28 agosto 2023)dopo Cagliari-terminata 0-2 anche grazie a un suo gol, su Sky Sport ha spiegato una differenza sostanziale rispetto la scorsa stagione, prima di parlare anche di Romelu Lukaku. SQUADRA DIVERSA – Denzelha parlato così dopo Cagliari-: «più? Difficile dirlo. L’anno scorso era un bel gruppocome quest’anno. Abbiamo parlato tutti insieme, ciche dovevamo essere più continui. Quest’anno la differenza è che dobbiamo essere più concentrati concedendo meno gol facili. Competizione con Cuadrado? Mi piace ogni partita dobbiamo lottare per il posto. Lui è un grande nome in Serie A,diversi perché lui gioca più nell’uno contro uno». RITORNO IN ITALIA – ...

