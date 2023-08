...la colonia di pinguini scompare nel giro di poche: un'immagine scattata dai satelliti il 28 ottobre dello scorso anno mostra ancora la colonia che vive sul letto di ghiaccio. Ma solo...Da lunedì 4 a giovedì 14 settembre sono in calendario otto giornate di lezioni per provare più discipline... via Paleocapa, via Caboto, via Verzellino, corso Colombo, via Luigi Corsi, vie Eroine della Resistenza e lein via Brilla. Le altre subiranno lo stesso destino nelle prossime, in ...

Due settimane di lezioni gratuite di fitness in acqua al Palazzetto del ... LA NAZIONE

Arezzo, 28 agosto 2023 – Due settimane di lezioni gratuite di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo.Quest'anno sembrava essere l'anno della rinascita dopo il titolo Challenger vinto a Palmas del Mar, ma arriva un altro stop per il giapponese ...