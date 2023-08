Droga a Roma | un giro di affari di un miliardo l’anno L’alleanza tra cosche nella Capitale

...ma non solo " ho fatto il prefetto die so quale sia il problema anche nella capitale " ma l'attività delle forze dell'ordine fa segnare quotidianamente successi". "Purtroppo la domanda di...Detenzione dia fini di spaccio il reato di cui dovrà rispondere davanti al giudice. I militari lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione stradale in località Seiano, poco ...- Un tesoro proibito seppellito nei cassonetti dell'immondizia. E se non ci fosse stato il ...per il valore di oltre 50.000 euro. Il personale Ama ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata la ...

Roma, valigetta con 20 kg di droga trovata fra i rifiuti dall’Ama in via Tuscolana: ipotesi di uno scambio sal ilmessaggero.it

Forse uno scambio di droga saltato o, più probabilmente, intercettato involontariamente. La polizia sta indagando su una valigia che conteneva oltre venti chilogrammi di hashish trovata alle cinque de ...Gente che va, gente che viene. Chi se ne va definitivamente, ma finalmente con il crisma della ufficialità, è Roberto Mancini. L'ex c.t. azzurro, ...