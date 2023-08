Dreesen | ad Bayern Monaco | «Pavard? Siamo molto fiduciosi!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023)spinge per volere l’Inter e diserta gli impegni col: di questa situazione ha parlato l’ad del club bavarese, Jan-Christian. FIDUCIA ? L’amministratore delegato del, Jan-Christianha parlato così della situazione legata a Benjaminai canali ufficiali del club: «in costante dialogo e abbiamo tempo fino al primo settembre. Benjamin ha problemi alla schiena. Sonofiducioso che riusciremo a risolvere questo problema in questa finestra di mercato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...