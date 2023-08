Drag Race Italia | cast e quando inizia la terza stagione | in arrivo All Stars

(Di lunedì 28 agosto 2023)ha scaldato i motori e ha annunciato la partenza dellacon tanto di locandina che mostra i nuovi giudici. Si parte venerdì 13 ottobre. Priscilla al centro, Chiara Francini alla sua destra, il nuovo innesto Paola Iezzi alla sua sinistra e Paolo Camilli alle sue spalle sopra il cofano di quella che sembrerebbe essere una macchina made in Italy. Ilnon è ancora stato annunciato, ma è trapelato online da mesi e da me presentato in questi precedenti articoli per buona pace della produzione che mi avrà lanciato macumbe e maledizioni. Allaconcorreranno (rigorosamente in ordine alfabetico): Adriana Picasso, Amy Krania, Aurora Lightning; La Prada, La Sheeva, Leila Yarn, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, Silvana Della ...

Paramount+ ha annunciato oggi la data di rilascio della terza stagione del contest perqueenITALIA che sarà disponibile in esclusiva in Italia su Paramount+ e in tutti gli altri paesi su WOW Presents Plus da venerdì 13 ottobre e ha presentato la key art con protagonisti i 4 giudici:...Priscilla, Cristina Francini e le new entry Paolo Camilli e Paola Iezzi.Italia torna con una 3a stagione ma su Paramount+, e non più su Discovery+, dal prossimo 13 ottobre. Primo poster ufficiale pubblicato dagli account social del programma, con sfondo ...

