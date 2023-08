Dopo Juve-Bologna Allegri infuriato con l’arbitro (siamo su Scherzi a parte) Nessun malore

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sembra di stare su. E non è certo responsabilità della Gazzetta che riporta quel che è accaduto al termine dintus-partita finita 1-1 e nel corso della quale è stato negato un rigore clamoroso alla squadra di Thiago Motta. Eppure la Gazza riferisce di Massimilianonervosissimo nel post-partita. Ha alzato la voce negli spogliatoi. Ce l’aveva sia con la squadra sia conDi Bello (ma come? ha negato alun rigore di cui si parlerà chissà per quanto tempo). E alla fine non è andato in tv. Per un, ma a leggere bene la Gazza si capisce che non c’era alcun. Una versione che però è stata parzialmente modificata dall’ufficio stampa del club, che ha parlato solo di ...