(Di lunedì 28 agosto 2023)1°è il giorno della presa diper migliaia di docenti. Si tratta sicuramente dei docenti neoassunti sia a tempo indeterminato che determinato ma anche tra i docenti di ruolo ci sono tante categorie di personale tenuto a questo adempimento formale nella giornata di apertura dell'anno scolastico. Al di là di queste situazioni ben definite, il personale che non deve fare la presa dinon è tenuto a trovarsi a scuola il 1°, a meno che non ci sia adempimenti (di solito collegio docenti). L'articolo .

Per quanto riguarda il personalee ATA che verràa tempo determinato, la nomina sarà di supplenza e durerà fino alla conclusione delle attività didattiche dell'anno in corso. Tuttavia,......l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personalea ... oltre alla possibilità di accettare nomine da. Sarà possibile ottenere un incarico anche su un ......già assunta da GPS sostegno primaria, adesso convocata per posto comune da concorso. Deve svolgere di nuovo anno di prova La risposta al quesito è negativa: la nostra lettrice non deve ...

Docente assunto da concorso straordinario bis o GPS sostegno 2022/23 ha ottenuto assegnazione provvisoria. Dove prende servizio venerdì 1° settembre Orizzonte Scuola

Si è tenuta al Ministero un'importante informativa riguardo la bozza di decreto ministeriale che concerne la "Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n ...Giovedì 31 agosto l’autore presenterà il suo saggio presso ‘Lo Zenzero’ discutendone insieme al professor Carmine Gissi ...