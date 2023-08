Djokovic s’inchina al grandissimo campione | il gesto inaspettato sorprende tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 28 agosto 2023) Scatto già leggendario da parte del tennista Novakche si è fatto immortalare insieme ad un altro campionissimo di oggi. Dopo gli anni difficili di carriera che hanno visto Novakprotagonista in negativo, durante il periodo della pandemia non ha avuto la possibilità di partecipare a diversi tornei a causa di alcune sue scelte circa i vaccini, il tennista serbo è ormai tornato a competere con la speranza di poter riacciuffare il titolo che gli spetta: quello di numero uno del mondo. Novakil pubblico, lo scatto insieme al– (Foto: LaPresse) – Grantennistoscana.itPosizione che proprio in questi ultimissimi anni gli è stata soffiata dal giovanissimo collega Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che in moltissimi hanno già indicato come l’erede di Rafael Nadal, ha ...