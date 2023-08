‘Discorsi di Oxford’ | di Benedetto Croce

Leggi su europa.today

(Di lunedì 28 agosto 2023) I saggi raccolti in questo volume, Antistoricismo e Difesa della poesia ? relazioni tenute in due conferenze a Oxford ?, apparvero nella rivista “La Critica” rispettivamente nel 1930 e nel 1934, e poi negli Ultimi saggi dinel 1935. Il rilievo di entrambi, sia per la geografia culturale in...