Disastro Ferrari | “Vasseur commenta con l’ennesima risata” CorSera

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ancora una volta unadeludente. Ancora una volta una tifoseria con le braccia a penzoloni. Si è persa ormai anche la speranza di vedere un podio quest’anno. Uno che abbia il sapore della vittoria e non sia il frutto di situazione fortuita sfruttata al meglio. Anche perché, quest’anno, queste miracolose occasioni vengono sistematicamente buttate alle ortiche dal team. Come in Olanda ieri pomeriggio. Un gp d’Olanda a Zandvoort più imprevedibile di così era difficile da pronosticare. L’unica certezza Max Verstappen, ma ormai l’Olandese Volante non fa più notizia. La fa il team principal di Maranello. Dopo ogni sua dichiarazione viene da chiedersi: Lo fa o lo è? Il Corriere della Sera ripercorre l’ennesimo infausto gran premio vinto da Max Verstappen, seguito da Alonso e da Gasly: “In Olanda abbiamo visto Sainz colluttare eroicamente con ...

anche nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1 . Sul circuito di Zandvoort, le rosse vanno a punti solo con Carlos Sainz . Nonostante la pioggia, lo spagnolo chiude quinto con una prova ...Ladeve fare i conti con problemi di prestazione e con la crisi del pilota su cui ha impostato il progetto per tornare competitiva. Oltre all'incidente in gara, Leclerc era andato a sbattere ...strategico Oggi però gli strateghi del team Mercedes hanno valutato male diverse ... alle spalle delladi Carlos Sainz. Seguendo la filosofia della no - blame culture , però, Wolff ha ...

Ferrari sul fondo A Verstappen il Gp d’Olanda sotto la pioggia: 9º successo di fila come Vettel. Incidente ed errore al pit stop: Leclerc ko. Sainz è 5º: «A Monza andrà meglio» dal nostro inviato STEF ...A Zandvoort Ferrari a punti solo con Carlos Sainz, out Charles Leclerc. La nona vittoria consecutiva per Max Verstappen arriva sul tracciato di casa ...