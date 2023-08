Disabile mentale stuprata in centro a Livorno | fermato un marocchino e subito rilasciato

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un ragazzo di 33 anni avrebbe approfittato delle disabilità mentali di una donna di 30 anni, in vacanza ainsieme alla famiglia, per stuprarla. Secondo quanto riporta Il Tirreno, l’uomo, originario del Marocco e senza fissa dimora, avrebbe violentato la donna in pienonella città toscana, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo quanto ricostruito, la donna era in via Grande, il cuore dello shopping livornese, che con la chiusura dei negozi, di notte, diventa un deserto. Qui, attorno alla mezzanotte, dopo essersi conosciuti nei pressi della stazione, i due stavano passando del tempo insieme, quando il 33enne, approfittando della solitudine della donna, usando modi gentili, l’avrebbe convinta a seguirlo nella zona del porto, e verso le 2 di notte l’avrebbe violentata costringendola a un rapporto sessuale all’aperto. È stata lei, dopo lo ...

Disabile mentale stuprata in centro: la vittima chiama la polizia, fermato un marocchino e subito rilasciato leggo.it

