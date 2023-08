Dirigente o collaboratore? Tutte le prassi per iniziare l’anno scolastico al meglio + 49 documenti e circolari da scaricare ULTIMI GIORNI PER RICEVERE IL CARTACEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Anno 3 n°3 – Inizio anno2023/24, le istruzioni: aggiornato con la nuova ipotesi di contratto appena sottoscritta all’ARAN.per abbonarsi alla nostra rivista dedicata al mondo della Dirigenza o per acquistare il numero singolo eil volume. Subito dopo l’acquisto potrai effettuare immediatamente il download del PDF che potrai L'articolo .

Un altrostorico, riconfermato nelle vesti di segretario Salvatore D'Agata . Infine, un ... il Coach Assistant (Peppe Mancuso) e iltecnico (Mario Cosentino). A curare la ...Anno 3 n°3 " Inizio anno scolastico 2023/24, le istruzioni: aggiornato con la nuova ipotesi di contratto appena sottoscritta all'ARAN. Ultimi giorni per abbonarsi o per acquistare il numero singolo e ......per spostamento palestra esterna Liberatorie uscita studenti Orario ricevimento del...Delibera accettazione donazione Nomina funzioni strumentali Recupero debiti Nomina secondo...

Il dirigente scolastico e l’assegnazione dei collaboratori scolastici e del personale ATA ai plessi: riferimenti normativi e possibili criteri Orizzonte Scuola

La «banlieue» degli orrori nata dopo il sisma dell’Irpinia. Un self-service della malavita. E chi si ribella è subito punito ...Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.