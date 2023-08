DIRETTA | Supplenze docenti | sono i giorni decisivi | tutti gli ultimi aggiornamenti QUESTION TIME con Cozzetto Anief

(Di lunedì 28 agosto 2023)per l'assegnazione dellein vista del prossimo anno scolastico. I vari uffici scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine per le2023/2024 al 30 giugno/31 agosto. Le assegnazioni avvengono in base alle preferenze espresse nelle istanze inserite telematicamente. L'articologlicon) .

I vari uffici scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine per le supplenze 2023/2024 al 30 giugno/31 agosto. Le assegnazioni avvengono in base alle preferenze espresse nelle istanze inserite telematicamente. Appuntamento fissato per lunedì 28 agosto alle 14:30 su Facebook e YouTube. Si tratterà di contratti brevi, fino massimo al 31 dicembre 2023. Potrebbe accadere che, trovando posti vacanti, vengano attivate procedure finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR. Abbiamo spiegato nel corso del Question time del 9 agosto su OS TV come funziona il sistema. Le indicazioni sono fornite nell'annuale nota sulle supplenze, ove leggiamo che, una volta assegnate le cattedre...

Supplenze docenti, sono i giorni decisivi: tutti gli ultimi aggiornamenti. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 28 agosto alle 14:30 Orizzonte Scuola

Giorni decisivi per l'assegnazione delle supplenze in vista del prossimo anno scolastico. I vari uffici scolastici stanno pubblicando i bollettini delle nomine per le supplenze 2023/2024 al 30 giugno/ ...In regione 107 istituti inizieranno l'anno senza un dirigente scolastico di ruolo. Allarme per i docenti di sostegno: «Metà del fabbisogno coperto da personale non specializzato» ...