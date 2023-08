Diretta Europei volley | esordio perfetto per l' Italia | 3 - 0 al Belgio segui il LIVE

UNIPOL ARENA (BOLOGNA) - Tutto pronto a Bologna per l'esordio dell' Italia ai Campionatimaschili 2023 . La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi si è imposta sul Belgio per 3 - 0 rendendosi protagonista di una gara praticamente perfetta con pochissime sbavature. Ottima la ...FIRENZE - Vigilia di quarto di finale per l'Italia del CT Davide Mazzanti. Domani alle 21.15 (intv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) in un Palazzo Wanny che si preannuncia nuovamente tutto esaurito e con la presenza sugli spalti del presidente del CONI, Giovanni Malagò, le azzurre ...Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale live della partita Repubblica Ceca - Ucraina deglifemminili 2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

Europei Pallavolo Maschili 2023 : Calendario Partite, Orari e Canali TV

Martedì 29 agosto alle 21:15 si gioca il quarto di finale Italia-Francia in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer ...Esordio vittorioso dell’Italia maschile di volley agli Europei. Belgio annichilito 3-0 e pratica chiusa senza affanno nel sold-out di Bologna. Adesso appuntamento a giovedì 31 agosto, a Perugia, ...