Diretta calciomercato | gli affari del giorno | Lukaku-Roma e Taremi-Milan

(Di lunedì 28 agosto 2023) Segui con noi le trattative e le ufficialità didelle squadre di Serie A e non solo di lunedì 28 agosto. Ecco tutte le ultime notizie. Ultimi cinque giorni die molte trattative che sono in fase di chiusura. E' iniziata la corsa contro il tempo per arrivare alla fumata bianca il prima possibile. Le trattative indel 28 agosto – Notizie.com

Benjamin Pavard (LaPresse) -.itL'Inter invece scende in campo questa sera a Cagliari e aspetta sempre l'ultimo via libera del Bayern Monaco per Pavard. Trapela sempre ottimismo in casa ...Il conto alla rovescia continua: la Roma aspetta Romelu Lukaku, l'ottimismo ormai è diffuso, la definizione dell'affare è vicina. La Lazio chiude il colpo Guendouzi col Marsiglia per regalare a Sarri ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione.

Calciomercato in diretta: Roma e Chelsea, accordo per Lukaku. Guendouzi alla Lazio, ci siamo. Beto verso l'Everton la Repubblica

Tutta la giornata di calciomercato di lunedì 28 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui ...