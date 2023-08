Diretta Cagliari - Inter 0 - 2 | segui ora LIVE la partita di oggi

- Alla Unipol Domus si sfidanoe Inter per la seconda giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri arrivano dal brillante 2 - 0 rifilato al Monza, mentre i rossoblù sono reduci dallo 0 - 0 in casa del ...- Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIl match trae Inter sarà visibile in esclusiva in streaming su DAZN per smart tv, pc, smartphone e tablet. Ecco le probabili ...Cronaca della partita con tabellino [ AGGIORNA LADI- INTER ] Formazioni ufficiali di- Inter(4 - 4 - 2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello;...

Diretta Cagliari-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

È iniziato bene il campionato per il Cagliari di Claudio Ranieri e l’Inter di Simone Inzaghi, che hanno rispettivamente ottenuto un pareggio contro il Torino e una vittoria contro il Monza nella prima ...Al 21' Cagliari-Inter 0-1 - Dumfries porta in vantaggio l'Inter su assist di Marcus Thuram Aspettando buone notizie da Monaco di Baviera, l'Inter vola a Cagliari per continuare a correre. Nel ...