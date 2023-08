Dimmi quanti orecchini indossi e ti dirò chi sei

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 agosto 2023) Gli, sin dai tempi più antichi, avevano il compito di esibire ed esprimere uno status sociale, come per gli Egizi, questo perché prima era fondamentale la presenza di pietre preziose. Un accessorio oggi considerato tipicamente femminile, nacque come pregio maschile e indossato in coppia dai grandi faraoni e consorti per simboleggiare il loro legame. Con il passare degli anni i piercing diventano un vero e proprio manifesto di tradizioni e usanze, come in Africa Centrale, dove le donne indossano grandi dilatatori ai lobi che, non solo rispettano i canoni estetici delle tribù, ma vengono considerati amuleti contro gli spiriti maligni, oppure indossato dai pirati, come ricompensa in seguito alla sepoltura del defunto che lo possedeva. Ma arriviamo a oggi. Sappiamo che il fenomeno dei piercing si è ampiamente esteso, basta passeggiare per strada e notare quante ...