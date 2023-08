Dimenticano 15mila euro in una panetteria della Liguria | la commessa li ritraccia e restituisce tutto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una coppia di turisti olandesi entra in una, compra pane e dolci su consiglio di unae poi esce, ignara di aver dimenticato nel locale lo zaino con dentro cellulare, portafogli e una busta contenente 15 mila. Soldi che gli servivano per pagare i lavori di ristrutturazionecasa che avevano appena comprato nella zona. Potete quindi immaginare la loro felicità quando, a sorpresa, gli è arrivata una chiamata (sull’altro telefono, ndr) propriopanettiera, che li avvisava di aver ritrovato il loro zaino e li invitava ad andare a riprenderlo. E’ quanto successo nei giorni scorsi presso il panificio Leone di Taggia, in provincia di Imperia, in: a raccontare la vicenda al Secolo XIX sono gli stessi protagonisti. “La coppia era stata da poco nel ...

