Dimenticano 15mila euro in panetteria | la commessa li restituisce | Lo avrei fatto con qualsiasi cifra

Una commessa simbolo dell 'onestà a Taggia , in provincia di Imperia . Una coppia olandese , infatti, aveva dimenticato in panetteria uno zaino con dentroeuro e un cellulare . Una brutta perdita, ma la commessa, senza pensarci un attimo, è riuscita ad avvisarli proprio grazie al telefonino e in pochi minuti il denaro è tornato ai legittimi ...L'episodio è avvenuto domenica mattina alla panetteria Leone di piazza Eroi Taggesi, a Taggia. A raccontare l'accaduto al Secolo XIX è la stessa commessa, Laura Bracco : 'La coppia era stata da poco ...in panetteria uno zaino con dentro 15 mila euro e un cellulare: la commessa, senza pensarci un attimo, riesce ad avvisarli proprio grazie al telefonino e in pochi minuti il denaro torna ai ...

Una commessa "eroina" dell'onestà. Una coppia di turisti olandese ha dimenticato uno zaino e un cellulare in una panetteria. Ma la cosa più incredibile è che hanno lasciato nello zaino 15mila euro.