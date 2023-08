Difesa | Testa FdI | “Investimenti per difendere gli interessi nazionali”

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA – “L’Italia deve tener fede all’impegno di spesa militare per ottemperare agli impegni presi in ambito internazionale ed essere percepita come un partner affidabile. Inoltre la spesa militare ha enormi ricadute anche in ambito civile, in particolare per le centinaia di aziende private che lavorano nell’indotto. Un comparto che rappresenta una delle tante eccellenze italiane che offre lavoro a migliaia di persone con grandi competenze tecniche. Senza contare che molte delle applicazioni sviluppate in ambito militare hanno spesso una componente ‘dual use’ e che quindi hanno utilizzi in ambito civile. E’ importante ricordare che investire nellavuol dire investire in un comparto che si preoccupa diglidella Nazione a tutto tondo garantendo, ad esempio, la sicurezza dei traffici marittimi che permettono di ...

E' importante ricordare che investire nellavuol dire investire in un comparto che si ... Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Guerino"L'Italia deve tener fede all'impegno di spesa militare per ottemperare agli impegni presi in ambito internazionale ed essere percepita come un partner affidabile. Inoltre la spesa militare ha enormi ...Lo dichiara in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino, che aggiunge: '... 'È importante ricordare che investire nellavuol dire investire in un comparto che si ...

Difesa, Testa : "Investimenti per difendere gli interessi nazionali" L'Aquila Blog

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “L’Italia deve tener fede all’impegno di spesa militare per ottemperare agli impegni presi in ambito internazionale ed essere percepita come un partner affidabile. Inoltre ...Dusan Vlahovic con un colpo di testa ha regalato alla Juventus il gol del pareggio contro il Bologna. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi. CORRIERE DE.